ADL a Sky annuncia: “Osimhen resta a Napoli, ha altri due anni! Sogno altra stagione straordinaria. Su Garcia..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport e annunciato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport e annunciato: “Osimhen resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti e i contratti sono sempre da rispettare da entrambe le parti perchè i contratti sono bilaterali. Finché la bilateralità c’è e non pende mai tutta da una parte o dall’altra, si va sempre d’amore e d’accordo. E con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento. Quindi stare sereni e stare tranquilli.

Il mio sogno è quello di ripetere la stagione che abbiamo appena terminato. I sogni sono sempre bellissimi e sono il sale della vita e quindi perchè levare alla vita un sapore e lasciare una valenza sciapa. Bisogna sempre mettere un po’ di sale e quindi noi dobbiamo sempre sperare di ripetere un campionato straordinario dove tutti devono onorare la maglia e si devono impegnare. Io sono sicuro che da lunedì a Castel Volturno si lavorerà in maniera soda e dura proprio con gli 11 più le eventuali 5 sostituzioni che dovessero servire al nostro allenatore per la prima di campionato.

Garcia? E’ una persona straordinaria che dà e prende. C’è un mutuo scambio, come secondo me deve esserci tra società e parte allenante. Noi siamo ancora in un calcio antico dove si crede di dover concedere alla parte sportiva le chiavi del tutto. Invece il tutto è parte di un tutto che compete alla società e alla parte sportiva. Questo è un mio credo che cerco sempre di trasmettere e che a volte vedo che nella nostra squadra ma anche nelle altre non avviene. C’è sempre una specie di rivalità o di contrapposizione tra la parte allenante e la parte societaria, il che poi genera delle incomprensioni che non ci dovrebbero essere perchè poi sono tutti impiegati nel Calcio Napoli, al servizio di una città, di una compagine di tifosi che è molto estesa e esigente”.