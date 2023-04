ADL a un tifoso su TikTok: "Pace col tifo? E' quello che dobbiamo fare! Oggi sarò al Ministero per risolvere"

Su TikTok è già divenuto virale un video in cui un tifoso, il tiktoker napoletano Ernesto Colella, chiama Aurelio De Laurentiis.

Su TikTok è già divenuto virale un video in cui un tifoso, il tiktoker napoletano Ernesto Colella, chiama Aurelio De Laurentiis. La telefonata dovrebbe essere di stamattina e dalle immagini si sente dal telefono la voce del presidente del Napoli che dice: "Questo è il calcio e questa è la UEFA. Noi siamo contro la UEFA e contro la FIFA e quindi è giusto anche. Siamo così forti che abbiamo preso un solo gol, non è che ne abbiamo presi tre. Siamo una signora squadra, ora calma e sangue freddo. Adesso bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo".