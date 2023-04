ADL accontentato, voleva giocare di domenica: quando arriverà l'ufficialità

Alla fine, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Napoli giocherà domenica, come voleva il presidente Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net Alla fine, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Napoli giocherà domenica, come voleva il presidente Aurelio De Laurentiis e come ha imposto con un proprio provvedimento d’urgenza sull’ordine pubblico il prefetto di Napoli Claudio Palomba. Dalla Lega l’ufficialità arriverà stamattina: il derby con la Salernitana si giocherà alle 15. La partita slitterà di ventiquattr’ore e a questo punto potrà assegnare lo scudetto, visto che poco prima di scendere in campo si conoscerà il risultato di Inter-Lazio e solo un successo dei romani rinvierebbe la festa.