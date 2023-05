ADL annuncia: "In estate via gli scontenti e troveremo altri entusiasti! Osimhen e Kvara? Incedibili!"

A fine partita, dal Maradona, Aurelio De Laurentiis ha parlato alla Rai

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

A fine partita, dal Maradona, Aurelio De Laurentiis ha parlato alla Rai: "Ci vorrebbe Modugno per dire 'meraviglioso' questo grande traguardo. C'è stata perseveranza in questi anni, siamo andati contro il sistema che blocca il calcio italiano. Quando sei da solo fatichi molto di più e ci metti molto più tempo. Scudetto? Spero sia inizio del cambiamento e spero che i miei collegano lo capiscano.

Stadio virtuale? La partita era sugli spalti e anche i tifosi sono 'la partita' e sono loro la cosa più importante. Poi la gara in sé può piacere in meno. Durante il covid era come stare in acquario, si sentiva solo la voce di Gattuso.

Prospettive future? Ora non ci dobbiamo più fermare. Questa deve essere una prova di inizio e speriamo non ci sia mai fine.

Mercato? I protagonisti che funzionano non si cambiano mai, poi ci sono quelli che non sono contenti e visto che non tratteniamo gli scontenti troveremo altri entusiasti. Kvara? Non si muove. Neppure Osimhen si tocca".