ADL annuncia la scelta definitiva: "Cederemo il Bari se dovesse salire in A"

Aurelio De Laurentiis, parla dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere

“Vorrei togliere ogni dubbio sul mio essere tifoso o meno del Napoli. Visto che vivete in questo dubbio: professore, da bambino mio padre Luigi mi portava allo stadio quando veniva portato il ciuccio in processione. Poi nel '54 la mia famiglia ha prodotto "L'oro di Napoli", il legale con Partenope viene da lontano, mio nonno si trasferì a Torre Annunziata per amore e fondò un pastificio nel 1929. Lei crede che se non fossi tifoso del Napoli sarei rimasto per 19 anni? Le dirò di più, io sono tifoso di Napoli, Napoli città. La ritengo una possibile città centrale a livello europeo, come era nei secoli passati. In molti aspetti combatto per privilegiare l’immagine di Napoli nel mondo, differenziandole dalle altre pur belle città italiane o regioni. Io lotto per equiparare il Sud al Nord, non a caso sono proprietario anche del Bari. Ovviamente mi chiedono cosa succederà se arrivate in Serie A col Bari? Lo cederemo, ma a qualcuno che ci darà la garanzia che saprà gestirlo come un'opera di ingegno. La nostra famiglia è da 80 anni nel cinema, ho avuto grandi maestri che mi hanno insegnato il mondo complesso del cinema che è estremamente completo, dalla creatività all'industria, se uno ha fatto la gavetta così...".