ADL attende Manna ma senza citarlo: "La notizia ormai circola, presto sarà annunciato"

Così De Laurentiis in conferenza stampa che dunque, pur senza citarlo, ha annunciato l'arrivo ormai prossimo di Giovanni Manna

"La notizia che è circolata da tempo è che ci sarà sicuramente un nuovo direttore sportivo, quindi dovrebbe, speriamo, palesarsi al più presto in modo da poter agire sia in entrata che in uscita". Così De Laurentiis in conferenza stampa che dunque, pur senza citarlo, ha annunciato l'arrivo ormai prossimo di Giovanni Manna come nuovo ds.

Per il resto invece Aurelio De Laurentiis ad inizio conferenza non s'è sbilanciato, rinviando ogni discorso a fine mese: "Ringrazio tutti voi, i presidenti dell'Abruzzo e della provincia autonoma di Trento, devo dire che voi vi aspettate informazioni ma è tutto in fieri il nostro lavoro e parleremo quindi dei ritiri e poi entro fine maggio ci sarà una conferenza stampa che seminerà tutto il futuro che stiamo organizzando. Siete ghiotti di notizie che però non esistono e quindi non posso darvi, altrimenti entriamo nel cazzeggio. Mi conoscete, mi va di essere preciso".