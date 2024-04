ADL avvia la sua rivoluzione: ha preso una decisione su Traore

Sulla Gazzetta dello Sport si scrive di un De Laurentiis convinto di attuare una vera e propria rivoluzione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I primi a salutare saranno Traoré e Dendoncker, entrambi presi in prestito nel mercato di gennaio. Sulla Gazzetta dello Sport si scrive di un De Laurentiis convinto di attuare una vera e propria rivoluzione, col patron che avrebbe già preso una decisione anche sull'ex Sassuolo: "L’ivoriano non ha convinto e il suo spazio potrebbe progressivamente calare nelle partite che restano. L’apporto finora non vale i 25 milioni di euro pattuiti con il Bournemouth per il riscatto. Il Napoli, dunque, pagherà un indennizzo agli inglesi per il trasferimento temporaneo, senza confermare il centrocampista.

Discorso analogo per il giocatore dell’Aston Villa, che costerebbe circa 10 milioni. Era stato un’espressa richiesta di Mazzarri, che aveva necessità di un vertice basso capace all’occorrenza di essere impiegato anche da difensore centrale. Di fatto, è stato subito evidente il ruolo marginale nel progetto, come confermato dall’esclusione dalla lista per l’Europa quando l’allenatore livornese era ancora in carica. Il minutaggio molto ridotto ne è l’ennesima riprova".