ADL: "Buon Ferragosto a tutti, ci onoriamo di essere napoletani ma anche italiani..."

Così, in un audio pubblicato sui social, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto fare gli auguri di Buon Ferragosto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sotto il sole di agosto, le ferie sono per tutti. Il calcio Napoli augura Buon Ferragosto non solo ai tifosi, ma a tutti i napoletani ed a tutti gli italiani. Perché noi ci onoriamo di essere una squadra napoletana ma anche italiana", così, in un audio pubblicato sui canali social del club partenopeo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto fare gli auguri di Buon Ferragosto.