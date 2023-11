ADL: "Con l'Empoli siamo stati appannati, abbiamo perso in modo improprio e improbabile"

Questo l'unico accenno che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto alla sconfitta di ieri del Napoli

"Uno poi può essere come ieri appannato e perdere in modo improprio e improbabile con l'Empoli, però questa è anche la bellezza del calcio". Questo l'unico accenno che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto alla sconfitta di ieri del Napoli, intervenendo a Roma alla tavola rotonda 'Le nuove prospettive sulla riforma dello sport'. "No comment" è invece stata la sua replica alle domande sull'esonero del tecnico Rudi Garcia e sulla scelta del prossimo allenatore degli azzurri.