ADL-Conte, confronto dopo disfatta di Verona: picconate tecnico non l'hanno infastidito

Con il Bologna potrebbe essere essere già a disposizione Neres e gli azzurri contano di recuperare anche Kvaratskhelia

Rapporto solido tra Conte e De Laurentiis, al di là dei pettegolezzi di questi giorni. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "De Laurentiis e Conte hanno avuto ieri un confronto telefonico dopo la disfatta di Verona e sono in continuo contatto per correre ai ripari, in un clima che per il momento resta sereno. Tra i due il rapporto è solido e le ultime picconate dell’allenatore non hanno infastidito il presidente, consapevole di dover agire in maniera più incisiva sul mercato.

Con il Bologna potrebbe essere essere già a disposizione Neres e gli azzurri contano di recuperare anche Kvaratskhelia, che dopo il colpo alla testa al Bentegodi è stato portato in ospedale per dei controlli ed è poi volato a Tbilisi, dove è appena nato il suo primogenito. Sulla crisi del gol – già emersa in Coppa Italia – pesa l’assenza di un bomber vero e la squadra non può permettersi di perdere il georgiano, diventato senza Osimhen il principale riferimento offensivo".