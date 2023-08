ADL distrugge la Figc: quelli che se ne fregano delle regole

Luciano Spalletti, non è un ostaggio del Napoli. Chiariamo questo. Ha firmato, di sua spontanea volontà

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una lettera che sembra una pennellata. Il tratto d’autore di Aurelio De Laurentiis, che butta giù il castello e la montagna di strozzate lette nelle ultime ore sul caso Spalletti-Nazionale. Al punto da scomodare gli interventi della politica, manco fossimo alle prese con la trattativa Stato-Mafia per liberare qualche ostaggio.

Luciano Spalletti, non è un ostaggio del Napoli. Chiariamo questo. Ha firmato, di sua spontanea volontà, un accordo col club azzurro quando di fatto era senza panchina e reduce da una avventura in chiaroscuro all’Inter. Il Napoli gli ha regalato quella gloria mai avuta in Italia, lui ha regalato al Napoli uno scudetto storico. È stato uno scambio equo, intenso, stancante come ha più volte ribadito proprio il tecnico. Che ha chiesto di staccare la spina, di riposarsi, perchè ‘molto stanco’ come recita il virgolettato presente nel comunicato.

Il Napoli lo ha accontentato, con grande signorilità. Il rapporto s’è concluso tra baci, abbracci e tatuaggi, con la promessa divenuta contrattuale, che Spalletti sarebbe rimasto fermo un anno, proprio per ricaricarsi come richiesto. La Figc ora chiede uno strappo alle regole, l’ennesimo, nel campionato farlocco delle manovre stipendi finite a tarallucci e vino. Perchè sono abituati così, perchè alla fine l’interesse primario è sempre il soldo e gli interessi di quelli più potenti. Con la sua lettera De Laurentiis li ha riportati tutti ad un concetto tanto basico quanto fondamentale: le regole vanno rispettate. Così come i contratti. Se Spalletti ha miracolosamente messo da parte la stanchezza, se la FIGC pensa che Spalletti sia l’uomo giusto per ripartire, non deve fare altro che versare la penale. In un calcio che mai ha fatto sconti al Napoli, e spesso ne ha stuprato le ambizioni, non si capisce perchè il Napoli debba fare sconti a questa federazione.

Commenta con l'autore