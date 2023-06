ADL era sincero: Italiano mai contattato e non in lista

Negli ultimi giorni si è scritto tanto di un possibile approdo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli.

Negli ultimi giorni si è scritto tanto di un possibile approdo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli. Voci nate dal fatto che Aurelio De Laurentiis - non ne ha mai fatto un mistero - è un estimatore di vecchia data dell'allenatore della Fiorentina, al punto da scendere negli spogliatoi al Maradona quando tre stagioni fa con il suo Spezia riuscì nell'impresa di battere il Napoli di Gattuso. E' lì che il tecnico ora in viola ha stregato il presidente, che ha poi seguito la sua crescita, osservandolo alla Fiorentina fino alla finale di Conference League recentemente persa. E' vero, quindi, che Italiano piace a De Laurentiis. Ma è altrettanto vero che è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2024 e che il patron non ha alcuna intenzione di contattare allenatori impegnati con altri club.

"Italiano è un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la Fiorentina. Non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici, che la pensano come me, che fanno le battaglie con me. Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club, allora io a quel punto potrei anche prenderlo in considerazione. Ma nella mia lista di 40 nomi io non l'ho messo perché sapendo che ha un contratto", ha detto due giorni fa il presidente nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro. In molti hanno pensato a una bugia bianca, dovuta, al fine di non incrinare i rapporti con Rocco Commisso. Ma a quanto pare, in virtù delle ultime notizie che danno per certa la permanenza di Italiano in Toscana, De Laurentiis era sincero: non ha mai contatto l'allenatore viola e non rientrava in quella celebre lista di 40 candidati. Avanti il prossimo (rumor).