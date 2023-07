ADL farà di Osimhen il più pagato della storia: distanza di 40 mln sulla clausola

Sulla Gazzetta dello Sport si fa il punto della trattativa per il rinnovo del nigeriano

"L’arrivo di Calenda (agente di Osimhen) era annunciato per questa settimana, il fatto che sia stato anticipato di qualche ora racconta chiaramente la volontà delle parti di arrivare presto alla stretta di mano". Sulla Gazzetta dello Sport si fa il punto della trattativa per il rinnovo del nigeriano

"Il Napoli farà di Osimhen il giocatore con l’ingaggio più alto della storia azzurra: il rinnovo sarà di almeno altri due anni rispetto alla scadenza attuale (2025) e garantirà al nigeriano un ingaggio da 7 milioni netti (bonus inclusi). Resta l’ultimo nodo da sciogliere, legato appunto alla clausola: l’entourage del giocatore la vorrebbe di massimo 120 milioni, il Napoli non vorrebbe scendere sotto i 160. Ecco perché ci sarà ancora da lavorare nelle prossime ore, per cercare un punto di incontro che non sarà per forza a metà strada, ma è chiaro che da ieri sera l’idea è di venirsi incontro. E rasserenare tifosi e giocatore".