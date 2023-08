ADL ha preso una 'sbandata' per Koopmeiners: disposto a una follia se parte Zielinski

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'interesse degli azzurri per il centrocampista dell'Atalanta

"Il Napoli non ha mai (proprio mai) smesso di pensare a Teun Koopmeiners (25), per il quale si spingerebbe alla «pazzia», sempre che Zielinski saluti". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'interesse degli azzurri per il centrocampista dell'Atalanta: "Il suo calcio rotondo e preciso, la precisione sulle palle inattive, la spiccata personalità sono stati sufficienti per far prendere una «sbandata» ad Adl e per ribadire a Percassi, in epoca non sospetta, il desiderio di trattare.

Il «muro» dell’Atalanta resiste, più passano i giorni e più diventa complicato pensare che la Dea possa fare un passo indietro e privare Gasperini della sua luce a centrocampo: ma se da Bergamo dovessero chiamare, il Napoli saprebbe come rispondere e non perderebbe neanche un secondo per ricominciare a dialogare".