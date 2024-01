ADL, il legale: "Atto Procura non è un rinvio a giudizio, ecco perché siamo sereni"

La Giustizia Sportiva ha già prosciolto il Napoli, l'indagine sul piano penale riguarda il presidente azzurro. Ma cosa accadrà adesso?

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis è indagato per l'affare-Osimhen, prelevato dal Lille per circa 71 milioni di cui una ventina coperti coi cartellini di Claudio Manzi, Luigi Liguori, Ciro Palmieri e Orestis Karnezis. La Giustizia Sportiva ha già prosciolto il Napoli, l'indagine sul piano penale riguarda il presidente azzurro. Ma cosa accadrà adesso? I prossimi passaggi vengono raccontati da Fabio Fulgeri, l'avvocato che si occupa della difesa del presidente azzurro:

"Probabilmente servirà una settimana prima di poterli ricevere, sono tempi tecnici normali. Per il momento non conosciamo eventuali elementi di novità, l’indagine era ovviamente secretata, ma tengo a sottolineare che questo atto della procura non è un rinvio a giudizio, piuttosto l’informazione di chiusura delle indagini. E ricordo anche che i magistrati di Napoli hanno escluso le ipotesi di reati tributari. Cioè evasioni fiscali. Siamo sereni. L’operazione non ha portato vantaggi e De Laurentiis, ovviamente, si difenderà. Prima di tutto, però, aspettiamo di capire cosa contestano", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.