ADL in Prefettura! Con Questore e Sindaco si decide piano-scudetto

Questa mattina dalle ore 9 il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha presieduto una riunione del Comitato per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica e alle 10.45 con l'incontro aperto alla stampa ci saranno novità sul piano scudetto. Al tavolo tecnico è presente anche il sindaco Manfredi, il questore Giuliano e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. In collegamento c'è anche il responsabile della comunicazione del club azzurro, Nicola Lombardo. Al vaglio nuovo piano traffico, eventuale maxi-schermo al Maradona per la gara di Udine e orario e data rientro giocatori dalla trasferta in Friuli.