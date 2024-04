ADL incontra la squadra: questo il messaggio del patron

Come si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente è tornato al centro sportivo dopo un periodo di assenza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Aurelio De Laurentiis arriva a Castel Volturno, incontra la squadra e cita (nella sostanza) Lawrence Peter Berra detto Yogi, leggenda di romantici e mitici Yankees d’altri tempi: non è finita finché non è finita". Come si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente è tornato al centro sportivo dopo un periodo di assenza condizionata da una serie di impegni all’estero e in Italia, ma prima di infilarsi nel suo ufficio ha salutato i giocatori.

"Non ha assistito all’allenamento, però li ha incontrati. E ha detto due parole che hanno restituito un senso al finale di stagione e al presente, nonostante il futuro sia in piena evoluzione. In sintesi: mi raccomando, chiudiamola per benino, a testa alta; volendo, per quelli che sono i valori in campo, si potrebbe addirittura provare a vincere le otto partite che restano, così da regalarsi una passerella di livello che servirebbe a tutti. Un bel messaggio, molto concreto e diretto, che suona più o meno in questo modo: forza e coraggio, Napoli".