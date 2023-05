ADL insignito alla Nunziatella: "Mi porterà fortuna, sembra l'imprinting di voler vincere ancora"

"Vi ringrazio dal profondo del cuore e sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento".

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Aurelio De Laurentiis ha ricevuto la Croce di Merito dell’Ordine costantiniano di San Giorgio presso la Chiesa della scuola militare Nunziatella.

De Laurentiis, accompagnato dalla moglie è stato insignito della onorificenza con la seguente motivazione: "Aurelio De Laurentiis in virtù delle eccellenti doti imprenditoriali che da sempre lo contraddistinguono: ha prodotto e distribuito oltre 400 film che si sono aggiudicati i più ambiti riconoscimenti nazionali e internazionali e lanciato pellicole di successo entrate nella storia del cinema, con attori e registi di grande fama. Decide nel 2004 di rilevare la storica squadra della città partenopea, con l’intento di rifondare una società che oggi vanta un patrimonio di calciatori di altissimo livello, portandola in soli tre anni dalla serie C alla serie A per riaffacciarsi in Europa attraverso l’Intertoto, l’Europa League e la Champions League, culminando tale progressione con il raggiungimento dello Scudetto del massimo campionato di Calcio italiano nella stagione 2022/2023".

Queste le dichiarazioni del presidente del Napoli alla premiazione: "Qualche anno fa ero stato qui e fui impressionato da questa organizzazione meravigliosa. L'Ordine costantiniano è contraddistinto dalla frase "In questo segno vincerai" allorquando Costantino nel 312 vince su Ponte Milvio. Questo mi porterà fortuna perchè sembra l'imprinting di voler vincere ancora. Mio padre mi ha insegnato che nella vita bisogna essere anche un po' fatalisti, e il fato ha voluto che oggi sia qui per questa manifestazione di tradizione, che è la base di qualsiasi successo. Per questo io vi ringrazio dal profondo del cuore e sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento"