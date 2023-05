ADL mantiene la promessa: pronto regalo scudetto, svelata la cifra

Aurelio De Laurentiis aveva promesso un riconoscimento economico alla squadra per la conquista dello scudetto

Aurelio De Laurentiis aveva promesso un riconoscimento economico alla squadra per la conquista dello scudetto e come sempre manterrà i suoi impegni, anche se ha spiegato più volte ai giocatori del Napoli che dovranno considerarlo un regalo e non un premio. Come scrive il quotidiano Repubblica, il patron azzurro ha annunciato al capitano Di Lorenzo che tutto il gruppo riceverà un bonus per aver riportato in titolo tricolore in città, dopo una lunga attesa di 33 anni. Cifre ufficiali non ce ne sono, naturalmente. Tenendo conto che i componenti della rosa sono 25, però, si può ipotizzare che il club azzurro stanzierà in tutto una somma di circa 3,5 milioni.