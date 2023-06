ADL marca a uomo Osimhen: Victor vuole capire programmi del nuovo ciclo

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro del bomber azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis marca a uomo Osimhen: contatti intensi con il suo agente per discutere del rinnovo. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro del bomber azzurro: "Il Napoli non vuole venderlo e anzi vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2025, lo ha detto De Laurentiis, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile (testuale); Osi è disposto ad ascoltare la proposta del suo presidente ma vuole capire i programmi del nuovo ciclo, i termini che rendono irrinunciabile un’offerta e quelli del nuovo contratto che, stando alle sue lecite riflessioni, dovrà essere proporzionato alla valutazione e alle leggi del mercato.

I contatti tra De Laurentiis e il manager Roberto Calenda sono continui: inevitabile, del resto. Il Paris Saint-Germain, nel frattempo, comincia a venire fuori dall’ombra dei club interessati: ha già perso Messi e potrebbe perdere subito anche Mbappé - promesso sposo del Real - e Osi è indubbiamente in cima alla classifica dei centravanti chic. E poi al Psg c’è Luis Campos, mica uno qualunque: lo conosce perfettamente, lo ha portato al Lilla e venduto al Napoli. Mon amis.