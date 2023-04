ADL, nuovo incontro con gli ultras: ieri sera aperitivo al Britannique

Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta la vigilia di Aurelio De Laurentiis in vista del big match contro il Milan.

Una certezza esiste già: il Maradona sarà degno del nome che porta. Oltre cinquantamila spettatori e il record stagionale firmato con l'Ajax che scricchiola: 52.229 fedeli a ottobre per la quarta della fase a gironi, ma oggi è il bis dei quarti di finale. Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta la vigilia di Aurelio De Laurentiis i n vista del big match contro il Milan.

"Una partita storica, la prima del club e della città a questi livelli; una partita che vale la semifinale e anche uno spettacolo da ricordare: dopo aver ristabilito la serenità nel corso dell'incontro andato in scena sabato tra De Laurentiis e i rappresentanti del tifo organizzato, il messaggio diffuso attraverso un comunicato è che lo stadio si presenterà come un tempio infernale (testuale). Ieri sera De Laurentiis, che nelle prossime ore volerà a Los Angeles, ha incontrato di nuovo i tifosi per un aperitivo. Nel frattempo aveva pranzato al Britannique con Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara. Segnali...