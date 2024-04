ADL pronto a tutto per Conte: 24 mln in 3 anni, carta bianca e niente penali

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis vuole fortissimamente Antonio Conte sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Per spazzare via l'attuale stagione fallimentare il patron degli azzurri non si è abbattuto al rifiuto del tecnico a gennaio - riferisce Il Mattino - e ha già avanzato un'offerta allettante: un contratto triennale con ingaggio da quasi 8 milioni l'anno, carta bianca su mercato con 200 milioni a disposizione e staff tecnico, con la possibilità assicurata di risoluzionedel contratto senza penali. Condizione questa ritrattata da AdL, in un primo momento scettico a riguardo.

La trattativa è aperta, l'ex allenatore di Tottenham e Inter dovrà ponderare bene sulla scelta da prendere. Inter, Roma e Milan non cambieranno panchina, mentre la Juventus è orientata verso Thiago Motta. E visto che per lui l'Italia è al primo posto nella lista di preferenze - si legge -, la proposta di De Laurentiis non può essere ignorata in partenza. Nel caso l'affare sfumasse, il presidente del Napoli potrebbe virare su Italiano della Fiorentina e l'attuale tecnico Calzona, pista inoltre più economica dell'allenatore leccese