ADL rifiuta, ma gli americani insistono: progetto per polisportiva stile Real Madrid, i dettagli

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Il Napoli continua ad attirare l’interesse di investitori stranieri, ma Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a cedere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente azzurro avrebbe respinto una proposta importante presentata da Underdog Global Partners per acquisire il pacchetto di maggioranza del club. Il quotidiano sottolinea però come il gruppo americano non abbia alcuna intenzione di fermarsi. La trattativa andrebbe avanti da circa sei mesi e il progetto sarebbe molto ambizioso: creare una sorta di polisportiva sul modello Real Madrid, unendo calcio e basket, con investimenti sulle infrastrutture cittadine.

L'idea del fondo americano: polisportiva in stile Real Madrid

Tra le idee ci sarebbero la costruzione di una nuova arena per il basket e la riqualificazione dello stadio Maradona. Nel pool di investitori figurerebbe anche Ariel Investments. Il Corriere dello Sport racconta inoltre della recente visita a Napoli di alcuni dirigenti legati al progetto. Sui social di Underdog Global Partners sono apparse foto con il Vesuvio sullo sfondo insieme a Matt Rizzetta, Joseph Greco e alcuni manager di Ariel, ulteriore segnale dell’interesse concreto verso il club azzurro.