ADL scatenato, annuncia sul mercato: "Dopo Ngonge ne compreremo altri due!"

"Parlerò, come ho detto, più in là. Ma ribadiremo che Napoli sa essere vincente, come è stato dimostrato anche da noi". Parole firmate Aurelio De Laurentiis, con il patron che ribadisce la sua forte convinzione di riuscire a sistemare gli errori commessi in estate. A riportare alcune dichiarazioni del presidente del Napoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il calcio deve averlo creato il diavolo, che può esserne genitore o comunque perlomeno sodale, ed alzi la mano chi l’avrebbe sospettato a giugno che a Riyad, in questo festival moderno della celebrazione e del business, i campioni d’Italia sarebbero apparsi ormai come eroi indimenticabili ma distanti a De Laurentiis. "Ne compriamo altri due". Nulla è per sempre".