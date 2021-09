ADL: “Scudetto non vinto perchè scippato. Nessuna italiana come noi. Serve sinergia tra squadre campane"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di OttoChannel prima della gara amichevole contro il Benevento: “Il futuro l’abbiamo fatto in questi 12 anni in Europa. Nessuna squadra italiana ha avuto questa continuità. Non abbiamo vinto lo scudetto ma non è l’unica cosa che conta. A volte per vincere gli scudetti non bisogna essere solo una squadra importante. Si vince per varie combinazioni e altre volte c’è chi ti scippa lo scudetto. La sinergia dovrebbe esistere in tutta la Campania. Non ci dovrebbe essere nessuna contrapposizione con Avellino, Juve Stabia, Benevento perchè rappresentiamo la cosidetta “Terra felix”.