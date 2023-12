ADL: "Scudetto? Ringrazio Spalletti, ha lavorato bene come pochi. Vorremmo ripeterci ogni anno"

"Alla fine del primo anno di Spalletti al Napoli - ha ricordato De Laurentiis - gli avevamo levato sei giocatori fondamentali e li abbiamo sostituiti"

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - "Ringrazio in primis Spalletti che è riuscito a modellare il gruppo di lavoro come pochi". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis quando ha ricevuto il premio di squadra dell'anno assegnato al Napoli dalla Gazzetta dello Sport su una nave Msc nel porto partenopeo.

"Alla fine del primo anno di Spalletti al Napoli - ha ricordato De Laurentiis - gli avevamo levato sei giocatori fondamentali e li abbiamo sostituiti. Chiaro che poteva esserci qualche dubbio, me lo dicevano i tifosi in estate, erano contro di me per aver cambiato i sei beniamini. Spalletti ha saputo coniugare il prima e il dopo, e far rendere al massimo i giocatori nuovi. Napoli vorrebbe vincere lo scudetto ogni anno, ma si vince già con l'essere napoletani". (ANSA).