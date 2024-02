ADL: "Serie A a 18 squadre non risolve problemi, le piccole falsano il campionato! Via i procuratori..."

Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, oratore in Senato, a margine dell'incontro al cospetto dei membri del Napoli Club Parlamento

"Sono qui perché dovete salvare il calcio. Altrimenti tra 20 anni morirà". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, oratore in Senato, a margine dell'incontro al cospetto dei membri del Napoli Club Parlamento.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni del patron azzurro: "Intanto servono l’azzeramento totale della legge Melandri e il varo di una normativa sugli stadi: sono le priorità assolute. I sindaci dei comuni devono prendere atto del fatto che gli impianti sportivi dovrebbero diventare beni a disponibilità gratuita di chi vuole investire 10 milioni di euro.

Non è riducendo la Serie A a 18 squadre che si risolvono i problemi. C’è un campionato della parte sinistra della classifica e uno della parte destra. Le squadre che rappresentano città con ventimila abitanti falsano il campionato. E poi resta sempre la questione degli extracomunitari. Bisogna resettare la Lega.

La comunicazione cambia di continuo e l’estensione dell’assegnazione da tre a cinque anni non è stata una cosa positiva. Qui le cose cambiano ogni dodici mesi e va fronteggiata anche la pirateria. Tra l’altro, pure i contratti all’estero sono bassi. Bisognerebbe cedere i diritti a un unico concorrente al prezzo più alto. Superlega? È stato lo strumento per far dire all’Europa che non esiste il monopolio.

Le società devono poter essere i procuratori dei propri calciatori: se ingaggio un ragazzo di 17 o 18 anni, non posso fargli soltanto cinque anni di contratto, ma devo essere libero di metterlo sotto contratto per sette-otto anni. E se poi alla fine del periodo contrattuale vuole andare via, allora può andare. Devo decidere io, non i procuratori".