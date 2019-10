ADL: "Stimo Mertens, la Cina non fa per lui e scapperebbe! Da 8 mesi lui e Josè hanno la mia proposta"

Nel corso di un'intervista a Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare dei rinnovi di Mertens e Callejon dopo le parole di ieri a margine della firma della convenzione: "Se preferiscono chiudere la carriera in Cina possono andare. Altrimenti qui ci sono delle proposte per loro che ho fatto otto mesi fa. Mertens lo stimo moltissimo, ha dimostrato di poter avere un futuro dirigenziale ed è uno che non si nasconde mai. La Cina mi sa che non è per Mertens: dopo dieci mesi scappa via. Nella vita bisogna scegliere se lavorare contenti e fare ciò che ti piace, oppure farlo solo per soldi. Per me i soldi sono un mezzo, non un fine. Se per loro non è così, vadano pure in Cina. Io non farò sforzi importanti».