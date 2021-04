ADL studia un'altra innovazione: auto-prodursi le nuove maglie, i dettagli

Aurelio De Laurentiis s'è messo in testa un'altra idea innovativa, quella di autoprodurre la maglia da gioco del Napoli per la prossima stagione. E' quanto scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino raccontando di una delle ipotesi sul tavolo, insieme ad un altro paio di offerte, visto che a fine anno finirà la partnership con Kappa (da 8mln di euro a stagione). Il club di ADL ha da sempre snobbato le offerte delle grandi multinazionali - si legge - proprio perché vuole sempre tenere per sé una serie di prerogative commerciali che non tutti i marchi lasciano volentieri, a costo di dire di no a offerte economiche anche più consistenti, ma anche per curare direttamente il design delle maglie (come quella in stile Argentina che pare abbia portato a 35mila maglie vendute) ed è per questo che desiderano stringere accordi solo con partner che possano accontentare le loro richieste