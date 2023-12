ADL tuona sulla Supercoppa: "Se i campi non sono all'altezza, non mando il Napoli"

Ieri assemblea di Lega in Serie A. Come scrive il Corriere della Sera oggi in edicola, a tenere banco poi è il tema Supercoppa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri assemblea di Lega in Serie A. Come scrive il Corriere della Sera oggi in edicola, a tenere banco poi è il tema Supercoppa che finora ha causato non pochi malumori: dopo i vari slittamenti imposti dagli arabi, sono state definite le date.

Semifinali il 18 e 19 gennaio (Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio), finale il 22. Si giocheranno tutte a Riad nello stadio dell’Al Nassr (la squadra di Ronaldo, foto), dove viene disputata anche la Supercoppa spagnola. «Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli» ha tuonato De Laurentiis. Oggi una delegazione della società campana partirà per l’Arabia per effettuare sopralluoghi.