ADL una furia: teme che si voglia colpire il Napoli! Telefonata fiume a Gravina, i contenuti

La notte, al presidente del Napoli, non ha fatto cambiare la sua posizione: ha il sospetto che si sia una volontà di voler colpire il suo Napoli. Scrive così l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come il patron azzurro abbia deciso di non parlare con Nicchi e Rizzoli, ma fin dalle prime ore del giorno ha iniziato il suo giro interminabile di telefonate di protesta. La prima chiamata, la più lunga, quella al presidente della Figc Gabriele Gravina. Uno sfogo pesante ma anche un appello a fare piazza pulita dei vertici arbitrali. Il presidente del Napoli ha ribadito i concetti espressi in tv sull'operato dei vertici arbitrali, chiedendo a Gravina rispetto per il Napoli. "Stavolta - si legge sul quotidiano - De Laurentiis va all'attacco del Palazzo senza mezze misure. Non ha paura di ripicche o ritorsioni: ne ha viste troppe. Poi si sente quasi investito da una missione speciale: perché ha visto Ancelotti, il suo allenatore, quasi mortificato dalla decisione di Giacomelli di cacciarlo dal campo".