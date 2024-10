ADL va a cena con Conte nel centro di Napoli: ribaditi due concetti, i dettagli

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:45 In primo piano

Due giorni fa Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono visti a cena. Il presidente azzurro era accompagnato dal vicepresidente e figlio Edoardo, oltre che dalla moglie Jacqueline, e ha voluto trascorrere ben tre ore con l'allenatore salentino. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino, che svela anche la location: il ristorante a Piazza dei Martiti che ospitò anche la prima cena napoletana tra i due, lo scorso giugno.

Ma cosa si sono detti? Il quotidiano scrive che Conte ha ribadito quanto bene si trovi a Napoli e che vincere in questa città ha un sapore diverso. Felice Antonio, felice anche De Laurentiis, soddisfatto del lavoro che sta svolgendo il suo tecnico in queste prime settimane alla guida dal Napoli. Gli continuerà a lasciare carta bianca, com'è accaduto in estate. D'altronde se i risultati sono questi...