ADL vs Juve, legali al lavoro: le possibili tesi nel ricorso all'Uefa ed alla Fifa

L'infinità rivalità tra Napoli e Juventus. La gara del Maradona è diventata improvvisamente una sfida Mondiale

L'infinità rivalità tra Napoli e Juventus. La gara del Maradona è diventata improvvisamente una sfida Mondiale, scrive il Corriere dello Sport raccontando dell'importanza per il campionato e la corsa Champions ma anche per il Mondiale per club in programma nel 2025 negli Stati Uniti con il testa a testa che vede la Juve a 47 punti, in questo momento ultima qualificata, ed il Napoli a 42 punti, obbligato a racimolare altri 5 crediti in classifica.

Lunedì a Londra, ospite al forum organizzato dal Financial Times, ADL aveva già espresso il suo pensiero ed infatti sembra che stia valutando un ricorso alla Fifa e all’Uefa volto a invalidare la posizione della Juventus nel ranking: "Sta valutando l’ipotesi con il suo pool di legali in forma molto riservata. O meglio: la sua posizione nei confronti del destino della Juve è chiarissima, ma non lo sono ancora o quantomeno del tutto gli aspetti sui quali fondare un’azione legale. Possibilità: una delle tesi del club azzurro potrebbe riguardare una mancata penalizzazione nel ranking, nonostante la penalizzazione in Serie A; e ancora, nel mirino potrebbe finire anche l’ultima qualificazione della Juve in Champions, ottenuta all’alba della stessa penalizzazione. Insomma, il caso è complesso e il labirinto legale pure, ma tutto sommato Adl ritiene di non avere fretta: manca un bel po’ di tempo. E tra l’altro, considerazione a margine (ma non troppo), il Napoli è ancora in ballo".