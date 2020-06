Ag. Callejon: "Granada? Dal Napoli abbiamo offerta migliore, ma per ora solo conversazioni..."

Resta tutto da chiarire il futuro di Josè Callejon. Dopo la vittoria della Coppa Italia, sono tante le indiscrezioni che vorrebbero l'attaccante spagnolo pronto a discutere con convinzione la sua permanenza in azzurro, ma restano anche diversi club estimatori dell'ex Real che sarebbero pronti ad accoglierlo. Una delle squadre che sarebbe interessata al giocatore è il Granada, squadra alla quale l'attaccante ha strizzato l'occhio già tre anni fa, essendo proprio quello biancorosso il suo club nativo ("Ritirarmi al Granada? Magari, ho sempre seguito quella squadra. Ho tanti familiari ed amici lì, spero possano tornare presto in Primera").

A parlare della situazione è Manuel Garcia Quilon, agente del giocatore, come riportato dal portale Transfer20.com: "Il pre-accordo con Granada non è affatto vero. Abbiamo offerte molto migliori, in particolare quello che Napoli ci offre per rinnovare. Napoli? Ci sono conversazioni, ma niente di più"