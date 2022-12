Ag. Demme: "Finora nessuna offerta allettante, se non arriva nei prossimi giorni resterà al Napoli altri 6 mesi"

Diego Demme vorrebbe maggiore spazio, al Napoli o altrove, e il suo agente Marco Busiello l'ha già fatto sapere qualche settimana fa.

Diego Demme vorrebbe maggiore spazio, al Napoli o altrove, e il suo agente Marco Busiello l'ha già fatto sapere qualche settimana fa. Oggi il procuratore ha chiarito la posizione del centrocampista italo-tedesco: "Il calciatore ad oggi non ha avuto nessuna richiesta allettante per far sì che possa ambire a lasciare Napoli. Se non dovessero arrivare delle offerte importanti nei prossimi giorni, il giocatore resterà sicuramente a Napoli per i prossimi sei mesi", le parole dell'agente riferite da Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della puntata odierna di Radiogol