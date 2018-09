Ag. Hamsik: "Polemiche inutili, ha parlato con Ancelotti e la panchina non è un problema! Il calcio di Carlo lo esalterà..."

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ieri ha giocato, è stata una partita un po' strana ma ha fatto la sua presenza. Marek è tranquillo, non è stata un problema la panchina, abbiamo appena iniziato. Se cominciamo a fare polemiche adesso abbiamo già finito in partenza, non si va da nessuna parte. Noi abbiamo questo modo di fare. Andare in panchina non piace a nessuno, ma Marek ha parlato con Ancelotti e non ci sono problemi, sanno loro cosa si sono detti".

Sul nuovo ruolo da regista: "E' convinto. E' normale che sia ancora un processo di crescita, si tratta di un ruolo mai coperto prima nella sua carriera. Nel calcio c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare e lui a 31 anni lo sta facendo e vuole farlo. Poi pian piano si arriverà a migliorare anche in questo ruolo e nel calcio di Ancelotti, che può esaltare le caratteristiche di Marek".

Al termine della sua carriera come lo immagini? "Per un po' di tempo vorrebbe restare senza far nulla, ma lo so che gli durerà appena un mese, poi scapperà di casa (ride, ndr). Vediamo".