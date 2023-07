Ag. Itakura ad un giornalista arabo: "Offerta dall'Al-Nassr, ma siamo vicini a firmare col Napoli!"

Tra i papabili sostituti di Kim Minjae figura il giapponese Kou Itakura, difensore del Borussia Monc'gladbach. Sul futuro del nazionale nipponico arrivano importanti novità direttamente dal suo entourage, attraverso dichiarazioni rilasciate in esclusiva al giornalista arabo Ahmed Ragab: "Abbiamo un'offerta dal Al Nasr Saudi e dal Napoli, ma il Napoli è vicino a firmare con il giocatore".

Exclusive - close source from Ko Itakura stated "We have offer from Al Nasr Saudi, and Napoli, But Napoli is near to sign with player." ✅