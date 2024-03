Ag. Kvaratskhelia: "Lascerà Napoli se arriverà un'offerta irrinunciabile, tutto sarà chiaro a maggio"

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, è intervenuto dalla Georgia a La Gazzetta dello Sport parlando del futuro del suo assistito

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, è intervenuto dalla Georgia a La Gazzetta dello Sport parlando del futuro del suo assistito: “Khvicha è molto nervoso perché non potrà aiutare la Georgia nella partita contro il Lussemburgo, ma facciamo il tifo per la nostra nazionale insieme.

Per quanto riguarda il Napoli stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà. Kvara potrebbe partire qualora arrivasse una cifra talmente alta che il Napoli non potrà rifiutarla. Non posso parlare dell'importo specifico del club, questo è compito del presidente della squadra, io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro a fine maggio".