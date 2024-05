Ag. Kvaratskhelia: “Psg? Napoli seconda casa, ogni decisione verrà presa insieme ad ADL"

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sembra finito nel mirino di diversi top club europei, tra cui PSG e Barcellona.





L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sembra finito nel mirino di diversi top club europei, tra cui il PSG che sembra disposto ad offrire 80mln più il prestito di Kolo Muani ed in questo senso sono tanti i rumors circolati dalla Francia.

A Gazzetta.ge, l'agente di Kvara, Mamuka Jugeli, ha parlato del futuro del georgiano, confermando l'interessamento del Psg e non solo al collega georgiano: "Non abbiamo fretta di prendere una decisione, perché il Napoli è la seconda casa di Khvicha. Apprezziamo la cura e il rispetto del Napoli e del signor Presidente nei confronti di Khvicha. Se ci sarà un'offerta che soddisferà il club, il giocatore, e De Laurentiis non sarà contrario, la decisione sul futuro del Kvaratskhelia verrà presa solo tenendo conto di questo", il virgolettato attribuito all'agente della stella georgiana.