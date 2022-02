Ag. Mario Rui: "Con l'Inter costretto a giocare da infortunato e subito l'hanno criticato!"

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non l'ho sentito, ma sa che avrà un compito difficile a Barcellona. Due anni fa al Camp Nou fece una grande prestazione e ci ha abituato a farne contro le grandi squadre. Professore? Condivido quello che ha sempre detto Spalletti. A parte il periodo d'oro di Ghoulam, negli ultimi anni è stato il miglior terzino della storia recente del Napoli.

Critiche? Gli scivolano addosso. Dal punto di vista tattico Mario Rui potrebbe scrivere un libro a Coverciano. Non so se staserà partirà titolare o no, anche perché contro l'Inter non doveva giocare per un problema al flessore e un virus intestinale. Magari non ha fatto un'ottima prova, ma è stato costretto a giocare e subito l'hanno criticato".