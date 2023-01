Ag. Osimhen: "Altro che big d'Europa, ama Napoli e non pensa ad altro! Ecco cos'è cambiato dai primi due anni"

Victor Osimhen è sempre più capocannoniere del campionato, sempre più decisivo per il Napoli.

Victor Osimhen è sempre più capocannoniere del campionato, sempre più decisivo per il Napoli. Ed è normale che abbia attirato (già da un po' in realtà) le sirene delle big europee. Ma "Il focus è sul Napoli", ci tiene a rispondere il suo agente italiano Roberto Calenda a queste voci, in un'intervista al Corriere dello Sport: "Victor sta bene, è felice e perfettamente integrato con la gente. Allo stadio è il primo a fare festa, a ballare con i tifosi. Il suo obiettivo è vincere con questa squadra e regalare un sogno a una città che ama. Non esiste altro che questo.