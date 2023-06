Ag. Sousa rompe il silenzio: "Richieste da altri club, ma nessuna offerta! Nel caso parlerei prima con Iervolino"

Il nome forte per la panchina del Napoli nelle ultime ore è quello di Paulo Sousa, legato però da un contratto con la Salernitana.

Il nome forte per la panchina del Napoli nelle ultime ore è quello di Paulo Sousa, legato però da un contratto con la Salernitana. Le ultime sulla vicenda arrivano dalla voce dell'agente dell'allenatore portoghese, Hugo Cajuda, intervenuto al microfono di Gianlucadimarzio.com:

"Paulo ha più volte dimostrato la sua felicità per tutto quello che ha trovato e vissuto alla Salernitana. Si è creato un legame fortissimo tra i giocatori, lo staff e l'intera città. Il rapporto quotidiano con il direttore sportivo e tutto il suo staff è di grande stima e ammirazione, e una cosa è certa, se un giorno riceverò qualche offerta ufficiale al Mister da un'altra squadra, per rispetto e considerazione, le prime persone ad essere informate saranno il direttore Morgan e il Presidente Iervolino.

Ho ricevuto molte richieste da altri club per Paulo nelle ultime settimane e da diversi paesi. Questa è una cosa normale quando si presenta un lavoro con la qualità che ha dimostrato, ma non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale da nessun club, quindi non c'è nulla da comunicare o commentare. Il Mister in questi mesi ha dedicato ogni ora di ogni giorno al suo lavoro con estrema dedizione, quindi ora si sta godendo le sue meritate ferie".