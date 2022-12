Ag. Zanoli: "Non parlo di mercato, ma è il futuro del calcio italiano e deve giocare. Lo paragonano a Maldini"

Alessandro Moggi, agente di Zanoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Moggi, agente di Zanoli, giocatore che in queste ore è stato accostato alla Sampdoria per gennaio in prestito nell'ottica di uno scambio con Bereszyński, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Via a gennaio? Non parlo di mercato, ma lui sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo e per questo deve crescere e giocare. Ha grande spessore umano.