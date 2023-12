Agli ottavi con tanti segnali positivi: riconquistato il Maradona e torna un clean sheet

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La serata più attesa per ripartire. Il Napoli batte 2-0 il Braga e vola agli ottavi di finale per la quinta volta nella sua storia. La squadra di Walter Mazzarri riesce finalmente ad invertire la rotta, dopo tre sconfitte di fila a fronte di buone prestazioni sul piano del gioco, scrollandosi tutte le negatività e riconquistando anche il Maradona dove non vinceva addirittura dal 29 settembre (4-1 all'Udinese). In un momento così complesso non può essere considerata una vittoria come un'altra ed il tutto è fotografato dalla voglia della squadra - a qualificazione ampiamente raggiunta, quando sul 2-0 al Braga sarebbero serviti 4 gol per passare - di non incassare gol e chiudere col primo clean sheet dopo un'eternità (era il 4 novembre, contro la Salernitana).

Mazzarri ottiene la solidità ed ora chiede continuità

Ed il tecnico del Napoli aveva chiesto proprio principalmente progressi sul piano della solidità: "Avevo chiesto ai ragazzi di non prendere gol, mi interessava la solidità in difesa. Il Braga col Real poteva andare in vantaggio se non sbagliava un rigore, non è così semplice da affrontare. Se vogliamo tornare in parte quelli dell'anno scorso - le parole di Mazzarri in conferenza stampa - dobbiamo essere compatti e solidi. La squadra in certi casi era lunga e brutta a vedersi, stasera sono invece soddisfatto. I dati li raccoglierò dopo Cagliari, ci deve essere una continuità di prestazioni per essere quelli che hanno vinto lo scudetto".

Quanti segnali positivi

Non solo la qualificazione e la porta inviolata tra le note positive della serata. Osimhen ha confermato i progressi dal punto di vista fisico tornando anche al gol, ma dopo un momento negativo - ed una situazione ambientale non semplicissima - c'è da registrare un sussulto importante di Meret con un grande intervento ad evitare l'1-1 ed anche la crescita di Natan, premiato MVP dall'Uefa nonostante l'ennesima partita a sinistra non propriamente nel suo ruolo. Fa ben sperare in vista del Cagliari anche la gestione delle forze che ha potuto fare Mazzarri risparmiando al 60' Politano e Zielinski ed al 70' Osimhen e Lobotka.