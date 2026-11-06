Allegri furioso e irritato per le parole dei suoi giocatori: gesto forte dopo la partita

Napoli, Allegri furioso dopo Oporto: urla nello spogliatoio, poi il silenzio. Mai così scosso dai tempi della Juventus, ora pronto a vestire i panni del sergente

Allegri è apparso scuro in volto, indignato e arrabbiato nella serata di mercoledì. Dopo la sconfitta di Oporto il tecnico ha urlato nello spogliatoio, mentre ieri ha scelto il silenzio e non ha rivolto la parola a nessuno. Una furia che evidentemente non nasce soltanto dal risultato maturato in Champions League ma da motivazioni più profonde e complesse.

Una rabbia che viene da lontano

A irritarlo ulteriormente sono state anche le strane dichiarazioni del post gara, che hanno aggiunto altra tensione a una giornata già complicata. Dai tempi della rottura con la Juventus, riferisce Il Mattino, Allegri non era così scosso. Un clima pesante, dunque, che il tecnico livornese ha scelto di non stemperare con le parole.

La maschera del sergente di ferro

Dietro l’atteggiamento di questi giorni, però, potrebbe esserci anche un calcolo. Allegri, infatti, probabilmente intende mandare un segnale chiarissimo alla squadra: se il gruppo vuole un sergente di ferro, lui è pronto a indossare la nuova maschera. Un cambio di approccio che punta a scuotere lo spogliatoio e a invertire la rotta dopo la sconfitta in Champions League.