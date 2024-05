Allenatore Napoli, Conte è vicino con accordi in definizione ma ADL frena: "10 giorni decisivi"

Fonte: di Antonio Gaito, Pierpaolo Matrone, Fabio Tarantino, Davide Baratto, Antonio Noto

15.00 - "Nuovo incontro in queste ore con Conte per cercare di sistemare gli accordi. Intanto, l'allenatore ha dichiarato al direttore sportivo Manna di ritenere Di Lorenzo incedibile". Così Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, dà le ultime su Antonio Conte e fa riferimento anche alle dichiarazioni dell'agente di Giovanno Di Lorenzo, Mario Giuffredi, che ha dichiarato che "la storia tra il Napoli e di Lorenzo è finita". Sul sito del giornalista si legge quanto segue: "Antonio Conte ha un'opinione contrastante rispetto alle dichiarazioni dell'agente. Infatti, per l'allenatore, che è attualmente in trattativa con il Napoli, Di Lorenzo è incedibile, e sarebbe un punto fermo della sua squadra, ridandogli quella fiducia che si è sentito mancare lo stesso giocatore".

13.50 - Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli. L'allenatore salentino sta trattando da tempo ormai con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna e adesso siamo alle fasi conclusive dell'operazione. Le ultime arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Dopo l'approvazione del presidente de Laurentiis, gli avvocati del Napoli e l'entourage di Antonio Conte stanno ora lavorando sui dettagli chiave del contratto per portare a termine l'affare. Nessuna firma prevista per oggi, ma ora si sta lavorando sugli aspetti legali e sui dettagli, avanzando per completare l'accordo".

13:10 - C'è l'accordo con Conte per un contratto triennale, tutti i segnali sono positivi. Ci sono cose da limare, ma un accordo di massima sì. Una volta sistemati questi particolari Conte firmerà con il Napoli. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.

12.40 - La redazione di Sky Sport dopo le parole di De Laurentiis sul nuovo allenatore aggiorna al situazione ribadendo che Conte è il primo della lista. "I contatti fra le parti sono ripresi in maniera forte verso la fine della scorsa settimana: Conte è sempre stata una prima scelta del Napoli e ora che il presidente ha dato il suo via libera per chiudere, fra oggi e domani andrà in scena un nuovo (e forse decisivo) incontro tra l’allenatore e il nuovo direttore sportivo del Napoli Manna (che in questi giorni ha svolto un preziosissimo lavoro nell’avvicinare le posizioni di De Laurentiis e Conte). Si cerca l’intesa definitiva e c’è ottimismo e volontà di chiudere da entrambe le parti. La proposta sul tavolo è quella di un contratto triennale a circa 8 milioni di euro l'anno (6 circa di parte fissa e 2 di bonus). Nel momento in cui si dovesse raggiungerà l'intesa, poi partirà la macchina contrattuale che richiederà come al solito un po' di tempo".

11.10 - "Quella cosa il presidente non ve la dice...", così Guido Trombetti dal palco di Jambo accanto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Non si cita mai il nome di Conte, eppure è di lui che si parla. De Laurentiis aggiunge: "Non è che non gliela dico, non gliela posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l'equita del ragionamento".

08.30 - Antonio Conte e Giovanni Manna si incontreranno ancora. Oggi o al massimo domani a Torino, dove vivono entrambi: un ottimo segno e anche il segnale della reciproca voglia di lavorare insieme.

Le distanze sono sempre meno ampie, soprattutto sotto il profilo dell'ingaggio: il tecnico si avvicina alla proposta del Napoli di 7 milioni a stagione più 2 di bonus in caso di raggiungimento della Champions, più un altro milione in chiave scudetto

23.55 - Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Tra domani e martedì ci sarà un altro incontro con Manna, c’è via libera di De Laurentiis. L’accordo dovrebbe essere per un contratto triennale attorno agli 8 milioni netti a stagione. Bisogna avere il sì definitivo da entrambe le parti e iniziare a stendere i contratti, però ci sono segnali forti arrivati nelle ultime ore per Conte che possa diventare l’allenatore del Napoli

19.45 - Nessuna bozza scritta inviata a Antonio Conte. Anche perché chi dovrebbe redigerla era in Veneto e solo da domani sarà nel suo ufficio legale in attesa di comunicazioni campane. Tra Conte e il Napoli vanno chiarite e definite ancora numerosi aspetti. Ma si lavora alacremente per chiudere il cerchio. Anche stasera risulta una nuova importante call tra le parti. Ma c'è massima cautela nei protagonisti prima di dare per fatto l'accordo. Attesa spasmodica ma c'è la volontà di definire prima possibile il triennale. Inutile anticipare tempi e annunci. Ma Conte e il Napoli presto saranno una sola cosa. A riferirlo ai microfoni di Rainews 24 è il giornalista esperto di mercato Rai Ciro Venerato.

18.50 - Antonio Conte è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti li riferisce su X il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli ha inviato ad Antonio Conte una proposta di contratto valida fino a giugno 2027 per un ingaggio record per il club. Dettagli chiave da discutere la prossima settimana con De Laurentiis, lunedì ancora a Napoli per un evento pubblico. Conte, è sempre stato aperto al lavoro del Napoli ed entusiasta del progetto".

16.10 - Antonio Conte al Napoli: ci siamo! Nelle prossime 48 ore è in programma un nuovo e decisivo incontro tra il tecnico ed il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, per chiudere un'intesa definitiva. La trattativa va quindi avanti e tra le parti c'è ottimismo e volontà di chiudere per poter far partire le manovre di mercato e ridare slancio al Napoli.

Secondo Sky Sport, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il proprio via libera per chiudere l'accordo: appena si raggiungerà l'intesa definitiva, partirà la macchina contrattuale che richiederà un po' di tempo. Conte si legherà al Napoli con un contratto di tre anni a circa 8 milioni l'anno (tra parte fissa e bonus). Con Conte arriverà al Napoli anche Gabriele Oriali, che farà parte del staff dell'ex Inter. Non è detto, però, che Oriali ricoprirà il ruolo di team manager.

15.30 - Conte porterà con se il suo staff storico e dovrebbe arrivare anche Oriali come team manager. Domani potrebbe essere il giorno decisivo, ma la strada è tracciata: Antonio Conte è ad un passo dal Napoli. Le cifre sono quelle anticipate ieri: 3 anni a 6.5+2 di bonus. Lo riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Dazn Orazio Accomando.

14.45 - Antonio Conte sta completando il suo staff (Stellini, G.Conte, Coratti + altri 1-2 collaboratori) per diventare il nuovo allenatore di Napoli . E' pronto per tornare in panchina ed è molto motivato. Gli piacerebbe avere anche Lele Oriali come braccio destro. Pronto un contratto fino al 2027 (6,5 milioni di euro all'anno + 2 milioni di bonus se il Napoli si qualifica in Champions League), come rivelato ieri. Tempo di pratiche burocratiche per gli avvocati per completare gli ultimi dettagli del contratto. Sono fiduciosi di finalizzare l'accordo nelle prossime 48-72 ore. Riferisce su X l'esperto di mercato Nicolò Schira.

13.40 - Antonio Conte ed il Napoli sono vicinissimi, accordi trovati per l’importo dell’ingaggio e per la formula della durata del contratto. Si sta però discutendo ancora di alcuni dettagli importanti. In via di definizione anche la composizione dello staff. Ormai manca davvero poco alla stretta finale. Nei prossimi giorni potrebbe concretizzzarsi la firma e presto potrebbe esserci l’annuncio del club azzurro attraverso i propri canali ufficiali. Riferisce sul proprio sito Kiss Kiss Napoli.

13.15 - Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina del Napoli. Come vi abbiamo già raccontato, mancano soltanto i dettagli, il club azzurro ha offerto un triennale da 6,5 milioni di euro a stagione a cui andranno aggiunti i bonus. E la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, molto presto, già domani.

Non solo Conte L'allenatore salentino, inoltre, avrebbe chiesto e ottenuto di avere con sé anche un suo vecchio amico, nei panni di team manager: Gabriele Oriali. Come in Nazionale. Gli annunci, dicevamo, potrebbero arrivare già domani. Sia per l'uno che per l'altro. E oggi potrebbe anche parlare Aurelio De Laurentiis in persona, magari toccando anche questi temi.

12.20 - Antonio Conte al Napoli? Non sarà oggi il giorno della fumata bianca tanto attesa dai napoletani. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, secondo cui "vanno sistemate ancora molteplici situazioni (questa la frase che arriva dalle segrete stanze) legate a copiosi aspetti legali. Ma il tragitto sembra quello e la darsena si avvicina. Antonio Conte ha scelto il Napoli (già ad aprile) ed intende firmare prima possibile. Va trovata la giusta sintesi tra domanda e offerta. Un assoluto protagonista della trattativa è stato il DS Giovanni Manna. Ha mediato tra De Laurentiis e Conte, con successo, ricucendo gli strappi e lavorando sul ricco ma complesso triennale. Avanti adagio ma il finale stavolta sembra già scritto. Può partire il countdown".

12.00 - Mancano i dettagli, ma le parti sono vicine. Anzi vicinissime. Prosegue il forcing da parte del Napoli per convincere Antonio Conte ad accettare la panchina azzurra: secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com mancano soltanto i dettagli, la società partenopea ha offerto un triennale a 6,5 milioni di euro a stagione a cui andranno aggiunti i bonus. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca, ormai l'ex tecnico di Juventus e Inter è a un passo dai partenopei.

10.30 - Per convincere l’ex ct della Nazionale a dire sì al Napoli, da venerdì è ricominciata forte la trattativa attraverso il duo Chiavelli-Manna. Il nuovo ds è a Torino e l’ad si è collegato da remoto con Conte, insieme hanno provato ad individuare il punto di incontro per arrivare alla chiusura dell’accordo. Un nome su tutti avrebbe scelto Conte per averlo al suo fianco nel Napoli ed è il fidatissimo team manager Lele Oriali

08.45 - Ultime su Antonio Conte direttamente dal Corriere del Mezzogiorno: Il Napoli ha accelerato per Conte con un contratto fino al 2027 per un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione più due milioni di bonus per il ritorno del Napoli in Champions League. La trattativa è all’ultimo miglio, ad un passo dal definitivo sì e domani mattina durante il convegno «L’Italia è un paese razzista?» in programma al centro commerciale Jambo con la partecipazione di Juan Jesus e dello stesso presidente De Laurentiis potrebbero arrivare annunci e approfondimenti. Conte è pronto a condividere con il Napoli un mercato di giovani di valore, magari integrato con qualche giocatore di maggiore esperienza".

08.15 - Entro martedì Aurelio De Laurentiis vuole annunciare il nome del prossimo allenatore del Napoli e ha incaricato il direttore sportivo in pectore Giovanni Manna di spingere forte sull'acceleratore affinché quel nome sia Antonio Conte. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il presidente vuole dare un segnale forte e riportare immediatamente la sua squadra tra le big d'Italia. Conte è andato incontro al patron, abbassando le pretese economiche. Toccava così a De Laurentiis fare un passo verso l'allenatore salentino. E adesso regna l'ottimismo. L'offerta sul piatto - si legge - è da 6,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, che diventerebbero poi parte strutturale nel secondo anno, in caso di qualificazione Champions. L'ex Juventus e Inter, invece, vorrebbe un triennale non legato ai bonus. C'è ancora un po' di distanza, insomma, ma i lavori per colmarla sono in corso.

08.00 - Conte, sia chiaro, non è e non è mai stato considerato un’alternativa: sarebbe folle pensarlo. Il profilo è top come il suo curriculum, e di conseguenza sono elevati anche i costi dell’operazione: 20 milioni lordi a stagione, dicevamo, compreso lo staff tecnico. De Laurentiis è orientato a offrirgli un ingaggio da 6 milioni (o poco più) e a pareggiare l’offerta autunnale, quando il Napoli era ancora in lizza per la Champions e per tutto, con un bonus legato proprio alla qualificazione alla regina delle coppe. Conte, invece, non vuole bonus e neanche clausole. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

0.30 - Si parla già di staff. In prima pagina su Tuttosport Antonio Conte avrebbe chiesto anche il suo fedelissimo Oriali come team manager. Per il Corriere dello Sport passi in avanti nella trattativa, ma c'è ancora una distanza da colmare.

00.17 - La lunga giornata di colloqui tra Conte e Manna ha portato a un'evidenza: il nuovo ds azzurro lo preferisce a Gasperini. Come riferito da Sky Sport, c'è la convinzione che il tecnico leccese possa far rinascere molti giocatori dell'attuale rosa, mentre con l'allenatore orobico l'organico andrebbe ricostruito quasi da zero.

23.55 - Stefano Pioli resta sullo sfondo nel toto allenatore in casa Napoli. Il tecnico rossonero resta l'alternativa a Conte e Gasperini, eppure le sue parole dopo l'addio al Milan lasciano intendere l'apertura più verso una squadra estera : "Nuovo progetto? Vedremo in questi giorni: sto studiando l'inglese, mi piacerebbe anche un'esperienza diversa perché potrebbe essere il momento giusto".

23.14 - I colloqui tra Manna e Conte hanno portato a progressi importanti sui dettagli economici e tecnici. Tuttavia bisognerà ancora aspettare, perché quando si raggiungerà l'accordo totale andrà esaminato da De Laurentiis, che prenderà la decisione finale. Intanto il presidente monitora la situazione Gasperini-Atalanta e conserva nella manica l'asso Pioli.

22.24 - Iniziano a trapelare i primi dettagli sulle cifre economiche dell'accordo tra Antonio Conte e il Napoli. Da Milano il giornalista Nicolò Schira parla di un principio di accordo per un contratto triennale a 6,5 milioni di euro annui più 2 di bonus se il Napoli si qualifica alla Uefa Champions League. Entrambe le parti confidano di poter chiudere nei prossimi giorni.

21.14 - Procede spedita la trattativa tra le parti, anche dal punto di vista burocratico. Non si può parlare di chiusura imminente poiché non si è ancora arrivati alla firma del contratto, vanno definite le questioni di clausole e bonus. C'è molta fiducia per la chiusura, tanto che sono stati abbandonati da giorni i contatti con gli agenti di Pioli e Italiano.

20.51 - La trattativa tra il Napoli e Antonio Conte è agli stadi finali. Come riferito da Sky, i contatti procedono ad oltranza e potrebbero mancare solo pochi giorni all'accordo finale. De Laurentiis e il ds Giovanni Manna stanno lavorando no-stop per chiudere definitivamente: la decisione è presa. Nessun tipo di avvicinamento a Pioli negli ultimi due giorni e niente più attesa per la situazione di Gasperini. Vanno solo limati gli ultimi dettagli col tecnico leccese, che peraltro non ha presentato richieste fuori portata.

18.50 - Il Napoli e Antonio Conte non sono mai stati così vicini. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club azzurro e l’ex ct hanno definito, avvicinandosi reciprocamente, l’accordo economico, che non rappresenta più un ostacolo. Il tecnico salentino, in caso di fumata bianca, percepirebbe in azzurro un’importante base fissa più un bonus sugli obiettivi raggiunti, per un totale che supererebbe gli 8 milioni netti a stagione. Manca, per concludere l’operazione, proprio l’ok del presidente, che sta analizzando nei dettagli l’accordo e potrebbe sciogliere le riserve già nelle prossime ore.

18.30 - Antonio Conte vicino al Napoli. Le parti cercano l'intesa economica. È il grande favorito per il club azzurro. Lo scrive Marco Conterio, giornalista di Tuttomercatoweb, esperto di mercato.

17.40 - "Gasperini rimane all'Atalanta? Ma sì, stiamo lavorando per le ultime cose". Lo ha detto il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ai microfoni di Sky Sport uscendo dal centro sportivo nerazzurro sulla permanenza del tecnico.

17.10 - Conferme su conferme. Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli? Probabile, possibile. Ne parla anche Orazio Accomando di Dazn. "Napoli, Antonio Conte sempre più vicino. Si può chiudere a inizio prossima settimana. Intesa vicina per un contratto di 3 anni a 6.5 a stagione più bonus. Mai così vicini".

16.00 - Arrivano novità dalla redazione di Sky Sport sul futuro di Gian Piero Gasperini che tanto piace al Napoli per la panchina. Come scrive Gianluca Di Marzio, ancora nessuna intesa tra le parti per il rinnovo: la società e il tecnico si sono rivisti oggi, non è escluso un nuovo faccia a faccia entro sera. A prescindere da questo, il Napoli è tornato sotto forte con Conte: contatti continui per trovare l'intesa.

15.10 - Antonio Conte si avvicina al Napoli. Lo scrive sui social il giornalista Nicolò Schira con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. "Conte si avvicina al Napoli. Contatti positivi e trattative in corso per un contratto fino al 2027 da 6,5 milioni all'anno più 2 di bonus in caso di qualificazione del Napoli in Champions League".

12.15 - ADL ora accelera su Antonio Conte: le parti hanno riacceso i contatti ed avranno un ulteriore contatto nella giornata odierna, c'è stato un avvicinamento rispetto alla proposta di due settimane fa che non fu accolta totalmente da Conte. Secondo Sky, c'è la volontà comune di chiudere l'accordo da parte del ds Manna e poi sottoporlo al presidente De Laurentiis per chiudere

10.20 - Gian Piero Gasperini resta all'Atalanta. L'annuncio arriva dalla versione on line del Corriere dello Sport che racconta della scelta del tecnico fresco vincitore dell'Europa Leaguedi rimanere a Bergamo "rispettando l'ulteriore anno di contratto. I suoi tempi, quindi, non coincidono con quelli del Napoli". De Laurentiis, a questo punto, virerà su Antonio Conte. Altri nomi sono quelli di Pioli e Italiano, ma l'ex Inter è in pole position.

9.20 - Il Napoli ha fretta e ieri Gasperini s’è seduto davanti a Percassi e ha chiesto garanzie tecniche, la conferma di Koopmeiners, qualche acquisto di spessore e l’impegno a non cedere i big. Per il Corriere dello Sport le risposte non hanno convinto del tutto Gasperini ed oggi sarà una giornata cruciale tra il nuovo summit del tecnico dell'Atalanta ed i contatti vivi per Conte.

9.00 - Per Antonio Conte servono 7 milioni di ingaggio più bonus, ma secondo Repunnlica non avrebbe invece pretese molto esose sul mercato: per il quotidiano i primi nomi sulla lista sono Dorgu (Lecce) e Musah (Milan) ed al posto di Osimhen può arrivare Lukaku dal Chelsea con la formula meno dispendiosa del prestito con diritto di riscatto.

23.15 - Il Napoli vuole risolvere la questione allenatore in tempi brevi, anzi brevissimi. Aurelio De Laurentiis prenderà una decisione forse già domani. Il club azzurro si trova davanti a un bivio: aspettare Gian Piero Gasperini oppure affondare per Antonio Conte. Sullo sfondo, e sempre più remota, l'opzione Stefano Pioli. La novità di giornata è che Antonio Conte ha fatto qualche passo, anche dal punto di vista economico, verso il Napoli. L'ex Tottenham è sempre stata l'altra prima scelta di Aurelio De Laurentiis, che anche nella giornata di oggi ha mantenuto vivi i contatti.

22.45 - "Ore calde per il futuro della panchina del Napoli. La società, sapendo che Gasperini è ancora sotto contratto, potrebbe decidere di non aspettarlo e affondare il colpo sul nuovo tecnico. Antonio Conte è in pole". Questo l'aggiornamento della redazione di Kiss Kiss Napoli con gli ultimi aggiornamenti sul futuro della panchina del Napoli.

21.45 - Novità importanti per il nome del nuovo allenatore del Napoli. Ore decisive. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sui propri canali social ha dato gli ultimi aggiornamenti. "Oggi tenuti vivi i contatti con Conte, che ha fatto qualche passo verso il club dal punto di vista economico. In seconda fila e con costi diversi c'è Pioli. Forse già domani De Laurentiis sceglierà se attendere Gasperini, affondare il colpo con Conte o dirottarsi sulla soluzione Pioli".

20.20 - Il Napoli non aspetta Gian Piero Gasperini - che domani si rivedrà con l'Atalanta - e basta: in queste ore sta mantenendo vivi i contatti con le altre piste sondate finora, ovvero Antonio Conte e, subito dopo, Stefano Pioli, proprio nella stessa giornata in cui è arrivata l'ufficialità della separazione tra l'allenatore dello scudetto rossonero del 2022 e il Milan. (LEGGI QUI)

18.10 - Non c'è ancora la scelta definitiva. Secondo Sky quest'oggi Gasperini ha avuto un primo colloquio con l'Atalanta che continuerà poi nella giornata di domani. Intanto il Napoli tiene viva la pista Antonio Conte in primis e subito dopo quella di Pioli. Il Napoli, dunque, non vuole aspettare solamente Gasperini e la decisione per un allenatore non tarderà ad arrivare. Per questo la pista Conte è molto viva, subito dopo c'è Stefano Pioli che ora si è liberato dal Milan e può quindi approfondire al meglio il discorso.

17.15 - E' in corso l'allenamento dell'Atalanta agli ordini di Gian Piero Gasperini. Chiaramente, al di là dei rumors, non essendoci ancora stato il faccia a faccia con Percassi non c'è una decisione definitiva sul futuro del tecnico.

16.25 - Per Sportmediaset, dall’incontro con il presidente Percassi filtra l’indiscrezione che Gasp abbia deciso di restare a Bergamo rinnovando il contratto che scade nel 2025, nonostante dal golfo siano arrivate telefonate del presidente e del nuovo ds Manna che lo avevano scelto. Gasperini ha probabilmente avuto le rassicurazioni che cercava

16.00 - Percassi molto sereno. Non è ancora cominciato il summit in programma oggi tra Gian Piero Gasperini e il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, ma a Bergamo tutti fremono per scoprire se l'allenatore di Grugliasco resterà in nerazzurro o volerà a Napoli. Il patron della Dea è stato intercettato da L'Eco di Bergamo pochi minuti fa. Gli è stato chiesto, ovviamente, chi sarà il prossimo allenatore dell'Atalanta, se sarà Gasperini. Questa la risposta di Percassi: "Non c’è problema, non c’è problema, dobbiamo ancora vederci, ma sta andando tutto bene”

15.30 - Gli ultimi rumors raccontano di un Gasperini più vicino alla permanenza in questo momento, ma l'incontro tra il tecnico e la proprietà nerazzurra ci sarà dopo l'allenamento del pomeriggio. Nessun faccia a faccia finora c'è stato, ma appuntamento rinviato alle prossime ore per provarne a capire di più

14.35 - Stando a quanto riferito da Sky Sport, la sensazione è che la storia fra Gasperini e l'Atalanta proseguirà. L'allenatore di Grugliasco nell'incontro che si terrà oggi pomeriggio, dopo la seduta di allenamento, vorrà capire in quale direzione andrà la società, se si alzerà l'asticella per provare a concorrere per qualche obiettivo importante anche l'anno prossimo in virtù degli introiti della Champions e la vittoria dell'Europa League. C'è da capire se i programmi collimeranno.

14.15 - Non s'è ancora svolto il summit Gasperini-Percassi in cui la proprietà è convinta, tramite rinnovo, ulteriore adeguamento e garanzie tecniche, di strappare la conferma del tecnico. Difficile possa essere garantita la conferma di Koopmeiners, come riportano alcune testate, ma la garanzie dovrebbe essere reinvestire l'intero ricavato.

13.15 - Confermato per oggi l'incontro tra Gasperini e Percassi, il presidente del club a cui per proseguire la sua avventura a Bergamo chiede garanzie dal punto di vista tecnico. Se da parte della dirigenza orobica arriveranno risposte vaghe, se non gli saranno date certezze l'allenatore di Grugliasco dirà alla società che non se la sentirà di continuare. Se le otterrà, invece, potrebbe rimanere. Secondo Kiss Kiss Napoli, Antonio Conte non è una seconda scelta, ma una pista parallela che resta viva.

13.00 - Se Gasperini non dovesse sbloccarsi, in pole per Sky Sport finirebbe Stefano Pioli, ufficialmente salutato questa mattina dal Milan, che sta risalendo le posizioni e sta acquistando sempre più peso. Con Conte invece ci sono stati anche degli incontri e delle offerte contrattuali (che non hanno portato all’ok definitivo).

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dell'Europa League. Tra i temi trattati, anche quello relativo al futuro del tecnico, Gasperini, tentato dal Napoli: "Le ripeto quello che ho detto mercoledì: ci vedremo e parleremo, ma sono fiducioso". A Bergamo giurano che la spunterà il sentimento, la riserva non è ancora sciolta ma non si andrà per le lunghe. Alla finestra anche le alternative: Pioli e Italiano per esempio sono in ballo sia per il Napoli che per l’Atalanta, mentre Juric rappresenta una soluzione interessante per i bergamaschi perché è l’allievo prediletto di Gasperini.

Cinquanta e cinquanta. Difficile sbilanciarsi su quale sarà la scelta che prenderà quest'oggi Gian Piero Gasperini dopo il confronto con la famiglia Percassi. L'Atalanta da un lato, il Napoli dall'altro. Gasperini nelle prossime ore comunicherà la sua scelta al club partenopeo che sta facendo davvero di tutto per convincerlo a ripartire da un club che, un anno dopo aver vinto lo Scudetto, si trova dinanzi a una rifondazione difficile ma anche affascinante. Il direttore sportivo Giovanni Manna anche ieri ha avuto un lungo confronto con Gasp: da oltre un mese, da quando ha ufficiosamente iniziato la sua avventura da ds del Napoli, ha messo in tecnico in cima alla lista delle sue preferenze. Poi eventualmente vengono gli altri, quindi Conte, Pioli e Italiano.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di questa lunga giornata che può essere indicativa per il nuovo allenatore. A partire da cosa accadrà in giornata con Gian Piero Gasperini, l’uomo con la medaglia e la coppa dell’Europa League, tiene con il fiato sospeso due società: da un lato c’è Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che lo ha scelto per la rifondazione, e dall’altro Antonio Percassi, il presidente dell’Atalanta.