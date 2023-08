"Allora valeva anche per te?", Garcia e quelle parole che fanno sorgere un dubbio ai tifosi

Chiaro che il suo ragionamento era più ampio e prendeva in considerazione anche le cifre su Osimhen che sono altissime

Hanno fatto molto discutere le parole di Garcia sull'offerta araba per Osimhen: "Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì". Una frase che molti tifosi hanno associato alla sua storia. Il tecnico del Napoli, infatti, ha accettato anni fa l'offerta dell'Al-Nassr dove oggi gioca Ronaldo. Esperienza araba, per lui, all'età di 58 anni.

"Allora anche tu, mister, ti consideravi a fine carriera?" hanno commentato sui social molti tifosi stupiti per queste dichiarazioni dell'allenatore francese. Chiaro che il suo ragionamento era più ampio e prendeva in considerazione anche le cifre su Osimhen che sono altissime. Infatti Garcia ha anche aggiunto: "Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo".