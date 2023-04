Almada in maglia Napoli sui social: like galeotto di Thiago

"Thiago Almada è altro rispetto a Ndombele e a Demme, trequartista o mezzala o semmai ala o seconda punta"

"Un argentino, un altro, e si fa in fretta ad accostarlo al Napoli: si chiama Thiago Almada, ha appena ventidue anni, gioca nell’Atlanta United in Mls, ha fatto parte della spedizione albiceleste che ha vinto il Mondiale in Qatar e piace al Napoli". Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si analizzano le voci dell'interesse degli azzurri per il classe 2001 in vista della prossima stagione.

"Ci sarebbero stati contatti con il suo entourage, e questo è un altro indizio, a cui conviene aggiungere il like del calciatore che su Instagram si è ritrovato con la maglia azzurra addosso ed è gradito, quanto basta per dirgli che gli piace o che gli piacerebbe, chissà. Intanto, è la prima voce che irrompe sul mercato in questa primavera, e ci sta. Il Napoli perderà quasi sicuramente un centrocampista, Ndombele, che andrebbe riscattato dal Tottenham per una cifra vicina ai trenta milioni di euro; probabile e quasi certo che esca anche Demme, utilizzato raramente in questa stagione e dunque con la voglia di trovare una sistemazione. Thiago Almada è altro rispetto a Ndombele e a Demme, trequartista o mezzala o semmai ala o seconda punta, uno che sa fare tante cose, come piace a Giuntoli, anche i gol..."