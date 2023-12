Altra serata isterica: 2,37xG ma 0 gol, Mazzarri polemizza, ADL si scusa e va sul mercato

Il Napoli dopo le sconfitte con Frosinone e Roma non riesce proprio ad intravedere la fine del tunnel e rinvia nuovamente il ritorno alla vittoria

Niente da fare. Il Napoli dopo le sconfitte con Frosinone e Roma non riesce proprio ad intravedere la fine del tunnel e rinvia nuovamente il ritorno alla vittoria, chiudendo con un pareggio che allontana ulteriormente la zona Champions e probabilmente appesantisce ulteriormente la testa di una squadra sempre più in tensione. La squadra di Mazzarri resta a secco per la terza gara di fila, rischiando persino di finire sotto su rigore (parato da Meret) su una delle pochissime sortite offensive del Monza di Palladino apparso peraltro non in una grandissima giornata.

Problemi sotto porta

Nonostante una manovra a rilento, un possesso prolungato e quasi sterile, qualche guizzo porta il Napoli ad avere diverse occasioni per scacciare i fantasmi a Fuorigrotta: un paio per Kvaratskhelia, soprattutto la seconda clamorosa di fronte a Di Gregorio, ma anche un colpo di testa sprecato da Rrahmani ed altre chance sui piedi di Di Lorenzo, e Gaetano addirittura nel recupero. Zero reti (a fronte di ben 2,37xG) a causa di errori non digeriti da Mazzarri che nel post-partita polemizza anche sul rosso ed il trattamento ricevuto nuovamente da Kvaratkhelia: "Abbiamo creato 6 palle gol davanti al portiere e non è entrata, iniziamo a parlare di quello! E' un momento particolare, non siamo lucidi davanti. Vedete Anguissa, solo di fronte al portiere, l'ha preso in pieno. E poi cominciamo a far vedere l’immagine su Kvara - le parole di Mazzarri nel post -, visto che sono stato espulso lo dico, dopo cinque partite poi uno si stanca. Ad un certo punto sembrava rugby. Espulsione? Ho detto solo 'lo vedete che questo ragazzo non lo fate più giocare, c’erano due ammonizioni’".

ADL chiede scusa e preannuncia acquisti

In conferenza stampa non si presenta Mazzarri, ma il presidente del Napoli per prendersi tutte le responsabilità - come poche volte accaduto nella sua gestione ventennale - della disastrosa stagione disputata finora: "Tutto quello che è successo finora è solo responsabilità mia. La colpa non deve andare sui giocatori o sugli allenatori, mi assumo tutte le responsabilità. Devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi per la classifica. Ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per rimediare. Non mi va di tediarvi coi racconti, ma quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia Saudita vi racconto il mio punto di vista, la verità la conosce solo chi vive dall'interno le situazioni". De Laurentiis già la scorsa settimana ha annunciato un centrale difensivo, un sostituto di Di Lorenzo ( al posto di Zanoli, ndr) ed un centrocampista (per Elmas, ndr) "o forse due".