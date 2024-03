Altri segnali positivi ma niente vittoria: Napoli sprecone e Torino favorito dal metro di Orsato

Per il Napoli la maledizione delle tre vittorie di fila in campionato prosegue col pareggio interno col Torino nonostante una prova positiva

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente da fare. Per il Napoli la maledizione delle tre vittorie di fila in campionato - mai raggiunte in stagione - prosegue col pareggio interno col Torino nonostante una prova positiva e generosa almeno per mole di gioco ed occasioni create, concedendo alla squadra di Juric solo un tiro nel primo tempo dopo un rimpallo sfortunato oltre al pari di Sanabria su situazione d'angolo (8 a 2 i tiri in porta, dati Lega). La squadra di Francesco Calzona conferma dunque dei progressi ed alcuni giocatori in un buonissimo momento, dopo le vittorie con Sassuolo e Juventus, ma senza i tre punti il tentativo di risalire sembra sfumare sul nascere, almeno per quanto riguarda i posti Champions e dopo Barcellona servirà eventualmente un cammino eccezionale anche solo per un posto in Europa League.

Le difficoltà del Napoli

Nonostante un Milinkovic-Savic in grande serata, in primis c'è la difficoltà a concretizzare tenendo conto delle occasioni create. Il Napoli chiude con un solo gol, peraltro dopo una combinazione bellissima Kvara-Rui, nonostante 1,9xG. Da considerare anche le difficoltà create da Juric, come spesso accaduto negli anni scorsi, col Napoli limitato dalle grandi doti fisiche e di agonismo del Torino. L'intensità dell'uomo su uomo a tutto campo del Torino cala solo nell'ultimo quarto d'ora, probabilmente favorito anche dal gioco continuamente fermo (53% di gioco effettivo, circa 50 minuti di gioco) e da un metro permissivo a livello disciplinare (due gialli per parte con Orsato molto contestato dal Napoli, in particolare da Mario Rui, e dal Maradona).

Calzona orgoglioso e fiducioso

"Sono molto contento della squadra, hanno giocato 96' di qualità e abbiamo subito molto poco", le parole del tecnico del Napoli in conferenza, combattuto sul gol subito tra la necessità di lavorare di più tatticamente e la sfortuna per la dinamica dell'episodio: "Il tempo è troppo poco per curare i particolari. Stiamo aggiustando anche questo perché abbiamo concesso poco stasera. Un pizzico di mala sorte anche sul gol, se però continuiamo così siamo sulla buona strada. C'è delusione per le occasioni create, ma negli spogliatoi ai ragazzi ho detto che questa è la strada giusta, così le partite alla fine le vinceremo". E' già partito dunque il lavoro, almeno nella testa, verso la sfida col Barcellona.